LIVE Milan-Juventus 1-1 | Serie A calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Dalot prova dalla distanza, respinge ancora una volta Szczesny. 48? Spinge ilin questo inizio ditempo. 46?la ripresa! 21.39 Finisce un primo tempo spettacolare con la partita chea tinte bianconere che raggiunge il suo culmine con la rete di Chiesa, sale ilin cattedra nel finale che riesce a pareggiare con un contropiede di Leao che serve Calabria dentro l’area di rigore. A tra poco per il45? Fine del primo tempo1-1. 43? Il Var conferma la rete di Calabria, dubbio lo scontro a centrocampo tra Calhanoglu e Rabiot. 41? Gooooooooooooooooool, Calabriaaaaaaaaaaaaaaaaa, contropiede del ...

Kjaer chiude in corner. 14' - Punizione per il Milan battuta da Calhanoglu: è praticamente una telefonata per Szczesny. 12' - La gara è ripresa, Chiesa sta bene e può tornare al suo posto. 11' - ...Alle 20.45 il fischio d’ìnizio a San Siro. I rossoneri vogliono restare gli unici imbattuti in Europa nel post lockdown, mentre i bianconeri devono vincere per rilanciarsi nella lotta per il titolo ...