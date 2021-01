ilpost : Più di 50 attivisti filo-democrazia sono stati arrestati a Hong Kong sulla base della legge sulla “sicurezza nazion… - repubblica : Hong Kong, arresti degli attivisti pro-democrazia: c'è un americano - Agenzia_Italia : Hong Kong: record di arresti, in manette un avvocato americano - LaCiuraRaffaele : RT @chiscoforever: Il modello cinese ( si accomodino coloro che ne elogiano l'efficienza) 'Più di 50 attivisti filo-democrazia sono stati a… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Hong Kong, maxi retata polizia: arrestati 53 attivisti #hongkong -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong

Mercoledì la polizia di Hong Kong ha arrestato circa 50 ex legislatori e attivisti pro-democrazia per presunta violazione della nuova legge sulla ...Acqua minerale cinese batte tecnologia: l’uomo più ricco dell’Asia è Zhong Shanshan, il re delle bibite Nongfu Spring (letteralmente: la fonte del contadino). In questi giorni i giornali cinesi in lin ...