GF Vip, Dayane Mello in lacrime: "Non volevo piu' vivere"

A bordo piscina della Casa più nota d'Italia, Dayane Mello si è lasciata andare a confessioni molto dolorose durante una chiacchierata con Mario Ermito. La bella modella brasiliana – come ben sapranno i suoi fan – non ha trascorso un'infanzia felice. La sua vita vissuta in Brasile è stata alquanto complicata, quando ancora il mondo …

