Dr. Dre ricoverato per un aneurisma cerebrale, ma sta già meglio: il post su Instagram

Dr. Dre è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per vie di un aneurisma cerebrale, ma sembra essere già in procinto d tornare a casa: ecco cosa ha scritto su Instagram. Il cantante e produttore americano Dr. Dre se l'è vista brutta nelle scorse ore. Verso le 6 di pomeriggio di ieri (ora americana) è stato infatti portato in ospedale a Los Angeles per sospetto aneurisma cerebrale, ma pare che tutto sia andato per il meglio, dato che è già sulla via casa, e su Instagram possiamo trovare gli ultimi aggiornamenti scritti da lui stesso. Come riportato anche da Deadline, infatti, la leggenda dell'hip hop è stato ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center a seguito di quello che si sospettava (e sembra poi essere stato confermato) un aneurisma cerebrale.

