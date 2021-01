Cyberpunk 2077 e la rinascita alla No Man's Sky: arriva la smentita di CD Projekt RED (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Pochi giorni fa vi avevamo riportato la notizia di un presunto sviluppatore di CD Projekt RED il quale ha snocciolato una serie di dettagli sul futuro di Cyberpunk 2077. Nonostante il successo delle vendite, il gioco presenta diversi bug e molti problemi per quanto riguarda le versioni PlayStation 4 e Xbox One. Ora, gli sviluppatori sono al lavoro su nuove patch che dovrebbero migliorare la situazione e che verranno pubblicate prossimamente. Le indiscrezioni del presunto dipendente dello studio polacco affermavano che entro la metà di quest'anno all'interno di Cyberpunk 2077 ci sarebbe stato uno stravolgimento in stile No Man's Sky, con un aggiornamento corposo che avrebbe aggiunto, tra l'altro, diverse cose cancellate in corso d'opera. Il lungo post riportava anche il fatto che Sony era infuriata con ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Pochi giorni fa vi avevamo riportato la notizia di un presunto sviluppatore di CDRED il quale ha snocciolato una serie di dettagli sul futuro di. Nonostante il successo delle vendite, il gioco presenta diversi bug e molti problemi per quanto riguarda le versioni PlayStation 4 e Xbox One. Ora, gli sviluppatori sono al lavoro su nuove patch che dovrebbero migliorare la situazione e che verranno pubblicate prossimamente. Le indiscrezioni del presunto dipendente dello studio polacco affermavano che entro la metà di quest'anno all'interno dici sarebbe stato uno stravolgimento in stile No Man's Sky, con un aggiornamento corposo che avrebbe aggiunto, tra l'altro, diverse cose cancellate in corso d'opera. Il lungo post riportava anche il fatto che Sony era infuriata con ...

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 come #NoMansSky? Arriva la smentita di #CDProjektRED. - GamingTalker : Cyberpunk 2077, i dettagli sullo sviluppo di cui si parla in giro sono falsi per CD Projekt Red… - PlayTrucos : Cyberpunk 2077 Dev respinge le recenti voci sul contenuto tagliato - MaGiKLauDe : RT @playersmag: Ora che la polvere sul caso #Cyberpunk2077 si sta depositando, possiamo azzardare qualche considerazione più generale, a fr… - AnGeL3DaRk3 : RT @PlayStationBit: Relazioni amorose e missioni tra i contenuti tagliati di @CyberpunkGame. @CDPROJEKTRED deciderà di ripristinarli con fu… -