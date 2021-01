Cagliari, dg Passetti: «Mancata coesione in campo. Momento non semplice» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Benevento: le dichiarazioni Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Benevento. «Vorrei fare innanzitutto un grande in bocca al lupo a Morgan De Sanctis, che ha avuto un incidente questa mattina. Per quanto riguarda noi non è un Momento semplice, ma è un progetto comunque in crescita. Dobbiamo continuare a lavorare e lo stiamo facendo bene, forse nelle ultime partite è Mancata un po’ di coesione in campo: è il nostro valore, non possiamo smarrirlo. Il Cagliari viene prima di tutto, dice il nostro motto e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mario, direttore generale del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Benevento: le dichiarazioni Mario, direttore generale del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Benevento. «Vorrei fare innanzitutto un grande in bocca al lupo a Morgan De Sanctis, che ha avuto un incidente questa mattina. Per quanto riguarda noi non è un, ma è un progetto comunque in crescita. Dobbiamo continuare a lavorare e lo stiamo facendo bene, forse nelle ultime partite èun po’ diin: è il nostro valore, non possiamo smarrirlo. Ilviene prima di tutto, dice il nostro motto e ...

