Assessore Covid Piemonte: «Milan Juventus mai stata a rischio»

Matteo Marnati, Assessore regionale all'emergenza Covid del Piemonte, è stato intervistato da Radio 24 nel corso di Tutti Convocati sul caso Milan-Juventus. «Partita stasera mai stata a rischio perchè a definire un focolaio incontrollato deve essere l'incapacità di riuscire a tracciare e considerare anche i contatti più stretti. Due positivi non cambia e la regola va rispettata non derogarla sempre, positivo va isolato. Se saltasse fuori dopo le 15 un caso di positività? Andrebbe isolato e allontanato dalla squadra. Anche i familiari ci hanno riferito essere negativi».

