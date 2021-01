Anche in Europa via libera al vaccino di Moderna contro il coronavirus

Leggi su wired

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) (foto: Daniel Schludi/Unsplash)L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha dato parere positivo sulilrealizzato dall’azienda farmaceutica. “Ilè sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue“, ha annunciato la Commissione europea. Nel corso dei prossimi mesi in Italia saranno disponibili 10,6 milioni di dosi, che si andranno ad aggiungere all’altroattualmente già in circolazione, quello di Pfizer-BioNTech. Si tratta, come nel caso di Pfizer, di una raccomandazione per un’approvazione condizionata (sostanzialmente in emergenza), ma in questo caso per persone maggiori di 18 anni. https://twitter.com/EMA News/status/1346793570334867457 Dopo ...