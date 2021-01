Alonso Lopez Moto3, salta la sella dello spagnolo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Colpo di scena per il Max Racing Team Moto3, Biaggi annulla il contratto di Alonso Lopez a pochi mesi dall’inizio del motomondiale. A quanto pare il campione del mondo 250 e Superbike preferisce gli sponsor ai piloti. Chi salirà in sella al fianco dell’italiano Romano Fenati? Questione di affari A pochi mesi dal mondiale 2021 non mancano i colpi di scena in Moto3. Il Max Racing Team di Biaggi ha deciso di rimescolare le proprie carte; Alonso Lopez infatti non farà più parte del team nel campionato a venire, nonostante sia ancora sotto contratto. A quanto pare lo spagnolo è stato allontanato dalla squadra per motivi legati alla sponsorizzazione, di conseguenza il fondatore è stato costretto a sostituire il 19 enne con il connazionale Adrian ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Colpo di scena per il Max Racing Team, Biaggi annulla il contratto dia pochi mesi dall’inizio del motomondiale. A quanto pare il campione del mondo 250 e Superbike preferisce gli sponsor ai piloti. Chi salirà inal fianco dell’italiano Romano Fenati? Questione di affari A pochi mesi dal mondiale 2021 non mancano i colpi di scena in. Il Max Racing Team di Biaggi ha deciso di rimescolare le proprie carte;infatti non farà più parte del team nel campionato a venire, nonostante sia ancora sotto contratto. A quanto pare loè stato allontanato dalla squadra per motivi legati alla sponsorizzazione, di conseguenza il fondatore è stato costretto a sostituire il 19 enne con il connazionale Adrian ...

corsedimoto : VIDEO MOTO3 - Alonso #Lopez si ritrova senza una sella in #Moto3 dopo la rescissione con Max Racing Team, nonostant… - Motorsport_IT : #Moto3 | il @Max_Racing_Team appieda Alonso Lopez.???? - SOMA_moom : RT @gponedotcom: Alonso Lopez contro Biaggi: 'Lasciato a piedi con un contratto firmato': Lo spagnolo recrimina sui Social per la decisione… - zazoomblog : Max Biaggi rescinde il contratto con il suo pilota Alonso Lopez - #Biaggi #rescinde #contratto #pilota - gponedotcom : Alonso Lopez contro Biaggi: 'Lasciato a piedi con un contratto firmato': Lo spagnolo recrimina sui Social per la de… -