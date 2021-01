Sparò con la pistola dal balcone a Capodanno, il presidente del consiglio comunale di Foggia non si dimette più (Di martedì 5 gennaio 2021) Prima gli spari dal balcone alla mezzanotte della notte di San Silvestro, quindi la decisione di fare un passo indietro, alla fine il dietrofront: Leo Iaccarino non si dimette dalla presidenza del consiglio comunale di Foggia dopo essere stato immortalato in un video mentre fa fuoco con una pistola caricata a salve durante i festeggiamenti per il Capodanno. Iaccarino ha annunciato che resta al suo posto in un filmato diffuso sui social network, nel quale ha attaccato anche il sindaco Franco Landella dicendo che “poteva dimettersi in passato per alcune questioni che lo riguardavano ma non lo ha fatto. Il fatto è politico? Due pesi e due misure”. “Oggi tutti si concentrano sulla mia persona, finora impeccabile. Ho ben pensato di far divertire i miei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Prima gli spari dalalla mezzanotte della notte di San Silvestro, quindi la decisione di fare un passo indietro, alla fine il dietrofront: Leo Iaccarino non sidalla presidenza deldidopo essere stato immortalato in un video mentre fa fuoco con unacaricata a salve durante i festeggiamenti per il. Iaccarino ha annunciato che resta al suo posto in un filmato diffuso sui social network, nel quale ha attaccato anche il sindaco Franco Landella dicendo che “potevarsi in passato per alcune questioni che lo riguardavano ma non lo ha fatto. Il fatto è politico? Due pesi e due misure”. “Oggi tutti si concentrano sulla mia persona, finora impeccabile. Ho ben pensato di far divertire i miei ...

