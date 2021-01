Ritorno in classe, Rampelli (Fdi): “Fatto nulla in 9 mesi, figuriamoci in 4 giorni. Il governo Conte è ai titoli di coda” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Il governo Conte è ai titoli di coda. Solo a notte fonda, e in un Cdm dove i ministri rossogialli si sono divisi sul giorno della riapertura delle scuole, tra il 7 e il 25, è stata adottata una soluzione inoppugnabile, suggerita da task force, comitati scientifici, virologi, epidemiologi, infettivologi, istituto superiore di sanità, Oms, Ue, Onu, eccetera: le scuole riapriranno l’11". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) “Ilè aidi. Solo a notte fonda, e in un Cdm dove i ministri rossogialli si sono divisi sul giorno della riapertura delle scuole, tra il 7 e il 25, è stata adottata una soluzione inoppugnabile, suggerita da task force, comitati scientifici, virologi, epidemiologi, infettivologi, istituto superiore di sanità, Oms, Ue, Onu, eccetera: le scuole riapriranno l’11". L'articolo .

ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - orizzontescuola : Ritorno in classe, Rampelli (Fdi): “Fatto nulla in 9 mesi, figuriamoci in 4 giorni. Il governo Conte è ai titoli di… - Moixus1970 : RT @sole24ore: Rebus scuola, il ritorno in classe alle superiori slitta all’11 gennaio ma molte regioni sono per un rinvio più lungo https:… - TweetRiccione : Il saluto di ringraziamento questa mattina al supermercato Despar Riccione Paese di @RenataSindaco e dell’Assessor… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Salvini all’attacco: “8 milioni di studenti ostaggio dei litigi tra Azzolina e Boccia” -