Ritorna l’email Confcommercio su Polizia Postale e file CoronaVirusSafetyMeasures

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Sta tornando per l’ennesima volta attuale la questione relativa al, con tanto di avviso sulla. Una tematica delicata, che da un lato non va in alcun modo sottovalutata, ma che al contempo richiede la giusta contestualizzazione affinché non si creino ansie non necessarie in un momento storico come questo. Non è un caso che la notizia ha fatto la sua prima apparizione in rete la scorsa primavera, quando abbiamo iniziato a fare i conti con il Covid. Cosa fare consuIn particolare, tanti utenti in queste ore si stanno chiedendo cosa fare nel ...