Rider aggredito a Napoli | 4 minorenni e due ventenni fermati Sono accusati di rapina aggravata in concorso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Quattro ragazzi– due diciassettenni e due sedicenni – e duestatiper l’aggressione a Gianni Lanciano,50enne, avvenuta la notte tra l’1 ed il 2 gennaio in Calata Capodichino a. Il provvedimento, eseguito dalla squadra mobile e dal commissariato Secondigliano, verrà sottoposto per la convalida al competente giudice delle indagini preliminari. I ragazziin: in sei hanno picchiato la vittima, minacciandola anche con una pistola e un coltello per costringerla a consegnare il mezzo. Lanciano, padre di due ragazzi, disoccupato da sei anni,da poco per portare qualche euro a casa, era in sella ad uno ...