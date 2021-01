Regione Piemonte | “Milan-Juve si giocherà L’Asl Torino non ha preso alcuna decisione”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il giornalista Giovanni Capuano scrive su Twitter in merito antus. Riporta la dichiarazione dell’assessore regionale all’emergenza Covid della, che ha parlato a QSVS. L’assessore esclude che la partita di domani possa essere rinviata per i due contagi tra le fila bianconere. Dichiara: “si. Ho appena sentito il direttore generale dele mi ha risposto che non è stata presa. Il nostro interesse è che siano le autorità sportive a gestire la questione. Non c’è un’emergenza che giustifichi un intervento del. Posso assicurare i tifosi che la gara ci sarà. Credo che Testi sia stato ...