Le 10 serie più attese del 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) La tanto sospirata reunion di Friends (posticipata causa pandemia) su HBO Max si candida come fenomeno tv del 2021, benché si tratti «solo» di una puntata speciale con Rachel&Co. a chiacchiere sul divano arancione del Central Perk. Sarà la corazzata di supereroi Disney+ a sbaragliare la concorrenza nella serialità 2021. Forte dei suoi oltre 50 milioni di iscritti, la piattaforma di Topolino inaugura la Fase 4 dei Marvel Studios con un catalogo pieno, zeppo di titoli. La più attesa di tutti? Certamente, Loki. La serie dedicata al controverso Dio dell’Inganno fratello di Thor che sbarcherà in primavera. Il parco giochi digitale dovrà vedersela col colosso del mainstream per eccellenza. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) La tanto sospirata reunion di Friends (posticipata causa pandemia) su HBO Max si candida come fenomeno tv del 2021, benché si tratti «solo» di una puntata speciale con Rachel&Co. a chiacchiere sul divano arancione del Central Perk. Sarà la corazzata di supereroi Disney+ a sbaragliare la concorrenza nella serialità 2021. Forte dei suoi oltre 50 milioni di iscritti, la piattaforma di Topolino inaugura la Fase 4 dei Marvel Studios con un catalogo pieno, zeppo di titoli. La più attesa di tutti? Certamente, Loki. La serie dedicata al controverso Dio dell’Inganno fratello di Thor che sbarcherà in primavera. Il parco giochi digitale dovrà vedersela col colosso del mainstream per eccellenza.

Advertising

OptaPaolo : 21&207 - #RafaelLeão è il 2° straniero più giovane di sempre a raggiungere quota 10 gol con il Milan in Serie A (a… - stanzaselvaggia : “Avevo proposto un’altra storia a Netflix, ma non l’hanno presa. Così ho pensato a SanPa”. Ecco come è nata la docu… - GrandeFratello : Ancora una volta, Dayane è finita al centro di una serie di discussioni. Stasera ne capiremo di più! ?? Vi aspetti… - s3rpe : RT @RiccardoGatti: È straordinario come per parlare degli interventi sulle dipendenze faccia di più una serie su Netflix che la legge itali… - lukealb : RT @RiccardoGatti: È straordinario come per parlare degli interventi sulle dipendenze faccia di più una serie su Netflix che la legge itali… -

Ultime Notizie dalla rete : serie più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it