Lazio, Immobile salta la rifinitura per un infortunio alla caviglia (Di martedì 5 gennaio 2021) Guai in vista per Simone Inzaghi alla vigilia di Lazio-Fiorentina. Ciro Immobile, bomber biancoceleste e trascinatore in un attacco al momento ricco di defezioni ha saltato la rifinitura in programma nel pomeriggio a Formello, ufficialmente per dei problemi alla caviglia. Il suo infortunio mette in apprensione tifosi e fantallenatori, sembra improbabile la sua presenza contro i viola. In allenamento provata la coppia Caicedo-Pereira. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Guai in vista per Simone Inzaghivigilia di-Fiorentina. Ciro, bomber biancoceleste e trascinatore in un attacco al momento ricco di defezioni hato lain programma nel pomeriggio a Formello, ufficialmente per dei problemi. Il suomette in apprensione tifosi e fantallenatori, sembra improbabile la sua presenza contro i viola. In allenamento provata la coppia Caicedo-Pereira. SportFace.

calciodangolo_ : ?? Guai in casa #Lazio: fastidio muscolare per #Immobile, rischia di non esserci contro la #Fiorentina?? - Angolo_Lazio : ?? Guai in casa #Lazio: fastidio muscolare per #Immobile, rischia di non esserci contro la #Fiorentina?? - estornudoauto : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Problema al tendine: Immobile a forte rischio per #LazioFiorentina ? - CMaur31 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Problema al tendine: Immobile a forte rischio per #LazioFiorentina ? - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: #Lazio, Ciro Immobile verso il forfait contro la #Fiorentina Simone #Inzaghi: “È in forte dubbio, ha un vecchio fastidio… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Immobile Tegola Lazio: Immobile a rischio forfait contro la Fiorentina Goal.com Lazio - Fiorentina, Frey: "Gara affascinante, attenzione a Immobile e Ribery. E sui portieri..."

L'ex portiere della Fiorentina si è espresso sulla sfida di domani contro la Lazio, dicendo la propria anche su qualche protagonista biancoceleste.

Lazio, allarme Immobile: l’attaccante non si allena. Ci sarà contro la Fiorentina?

L’attaccante della Lazio non ha infatti svolto la rifinitura prevista per ... Chiaro però che a meno di 24 ore dalla sfida contro la Fiorentina, la presenza di Immobile sia a questo punto fortemente a ...

L'ex portiere della Fiorentina si è espresso sulla sfida di domani contro la Lazio, dicendo la propria anche su qualche protagonista biancoceleste.L’attaccante della Lazio non ha infatti svolto la rifinitura prevista per ... Chiaro però che a meno di 24 ore dalla sfida contro la Fiorentina, la presenza di Immobile sia a questo punto fortemente a ...