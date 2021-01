Ivan Cottini chiede ad Amadeus di dare l’addio alla danza sul palco di Sanremo (Di martedì 5 gennaio 2021) L’appello di Ivan Cottini ad Amadeus e al direttore di Rai 1, la speranza che venga ascoltato perché merita il suo ultimo palco di Sanremo. Cottini è purtroppo pronto a dire addio alla danza, la malattia non gli permetterà più di ballare ma che almeno il suo addio sia unico, importante. “La pandemia sicuramente ha portato a noi tutti tanti sacrifici e io dovrò farlo sulla danza ma mi sono posto un grande obiettivo che mi sta tenendo a galla, cioè quello di salire sul palco di Sanremo e di fare l’ultimo ballo dicendo addio alla danza”. In tanti gli stanno dando forza per arrivare a marzo. Ivan Cottini ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) L’appello diade al direttore di Rai 1, la speranza che venga ascoltato perché merita il suo ultimodiè purtroppo pronto a dire addio, la malattia non gli permetterà più di bre ma che almeno il suo addio sia unico, importante. “La pandemia sicuramente ha portato a noi tutti tanti sacrifici e io dovrò farlo sullama mi sono posto un grande obiettivo che mi sta tenendo a g, cioè quello di salire suldie di fare l’ultimo ballo dicendo addio”. In tanti gli stanno dando forza per arrivare a marzo....

