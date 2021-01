Genovese sempre più nei guai. Altre due donne lo accusano di stupro (Di martedì 5 gennaio 2021) Luca Fazzo Nuove denunce contro l'imprenditore in carcere da novembre. Adesso potrebbe partire una nuova ordinanza di custodia Stavolta non ci sono i video a incastrarlo, ma per Alberto Genovese rischia di cambiare ben poco: i nuovi verbali piombati sull'imprenditore digitale da parte di Altre due ragazze vengono inevitabilmente rese credibili da quanto già emerso e provato. E le stesse ammissioni di Genovese, che ha spiegato di essere in qualche modo incapace di controllare i propri istinti peggiori, contribuiscono a rendere verosimili i racconti messi a verbale dalle due ragazze davanti agli investigatori della Squadra Mobile. E adesso il conto per Genovese inizia a farsi decisamente pesante: se anche i nuovi episodi saranno confermati il totale diventa di sei stupri, una cadenza che fa di lui un ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Luca Fazzo Nuove denunce contro l'imprenditore in carcere da novembre. Adesso potrebbe partire una nuova ordinanza di custodia Stavolta non ci sono i video a incastrarlo, ma per Albertorischia di cambiare ben poco: i nuovi verbali piombati sull'imprenditore digitale da parte didue ragazze vengono inevitabilmente rese credibili da quanto già emerso e provato. E le stesse ammissioni di, che ha spiegato di essere in qualche modo incapace di controllare i propri istinti peggiori, contribuiscono a rendere verosimili i racconti messi a verbale dalle due ragazze davanti agli investigatori della Squadra Mobile. E adesso il conto perinizia a farsi decisamente pesante: se anche i nuovi episodi saranno confermati il totale diventa di sei stupri, una cadenza che fa di lui un ...

tokogiri : focaccia genovese nel cappuccino CHEF KISS i non genovesi si triggerano sempre e megan ne sa qualcosa - foodaffairs_it : Mare Aperto torna on air. Il marchio genovese di conserve ittiche rimarca il suo posizionamento, sempre più sosteni… - Miz_Orlando : @ZTiziana Genova che domande. È sul mare e ha sempre quella brezza che sa di sale. È montagna! Non ti stanchi mai… - la_iaia_ : @LaFede_C Più che altro che differenza fa sul conto o in un barattolo sempre soldi sono (forse più che ingegnere so… - Djesybig : RT @GravinoNadia: @GiovanniToti Ma ancora a parlare di colore della pelle? È una bimba nata a Genova e quindi genovese! Difenda la sua regi… -