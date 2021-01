Traffico Roma del 04-01-2021 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Luceverdeuna buona serata Ben ritrovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi sulla-firenze code di 1 km per incidente tra Fianono e Ponzanono verso Firenze incidente anche sulla via Flaminia all’altezza di via di Grottarossa in uscita dalla città ci sono a partire da Corso Francia sulla raccordo in carreggiata esterna rallentamenti dallaFiumicino a via del mare poi code dalla Pontina alla Casilina code a tratti anche in carreggiata interna dalla Tiburtina alla Casilina sul tratto Urbano dellaL’Aquila incolonnamenti da Viale Togliatti al Raccordo in uscita dalla città sulla tangenziale verso San Giovanni code tra viale di Tor di Quinto e la Salaria e poi da San Lorenzo a viale Castrense all’appio latino difficoltà di circolazione sull’ Appia Nuova ...