Toti | “Vaccinando ultra 80enni pressione su ospedali sarà minore”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Visto che, con ogni probabilità, andremo incontro a un periodo di nuove restrizioni dolorose per cittadini ed economia, è fondamentale accelerare la campagna dei vaccini”. Così scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni. Poi sottolinea che “Israele ha dimostrato che con regole e procedure appropriate in pochi giorni è stato immunizzato un milione di persone”. Il governatore ribadisce che: “non sono le Regioni a rallentare l’iter dei vaccini. Anche oggi in Liguria stiamoe accelerando. Ma ovviamente servono le dosi, in quantità massiccia, serve il personale che il Governo deve assumere e mandare nelle regioni, servono gli strumenti che deve acquistare la struttura commissariale nazionale“. Due gli obiettivi fondamentali per il governatore: “il primo ...