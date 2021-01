Speranza: “Valutiamo zona rossa in tutta Italia prossimo fine settimana” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Ministro Speranza ha dichiarato che si sta valutando l’ipotesi di una nuova zona rossa in tutto il territorio a partire dal prossimo fine settimana. Nella notte si è tenuto un incontro tra l’esecutivo e le regioni per discutere delle nuove misure restrittive che dovranno essere intraprese a partire dal 7 Gennaio, quando scadrà il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Ministroha dichiarato che si sta valutando l’ipotesi di una nuovain tutto il territorio a partire dal. Nella notte si è tenuto un incontro tra l’esecutivo e le regioni per discutere delle nuove misure restrittive che dovranno essere intraprese a partire dal 7 Gennaio, quando scadrà il L'articolo proviene da Inews.it.

