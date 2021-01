Richiamata crema da un noto supermercato

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nuova allerta alimentare per una pappa per bambini. Cosa si rischia e perché non deve essere data ai più piccoli. Nei giorni scorsi è stata diramata una nuova allerta alimentare. Ad essere considerata a rischio è una nota pappa per bambini venduta da una catena di supermercati. Il problema è la presenza di unL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Richiamata crema

CheDonna.it

Altre 4 pappe per neonati sono risultate contaminate da un allergene, la soia, non dichiarato in etichette. Per questo ne è stato disposto il richiamo da parte del Ministero della salute. Anche le pap ...Il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo per un tipo di barrette con crema “Baton Cu Crema” a marchio “Rom” ...