Governatori,per riapertura superiori aspettare monitoraggio (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA, 04 GEN - Scuole elementari e medie tornano in presenza dal 7 gennaio, mentre sulla riapertura delle superiori diversi Governatori ritengono che sia decisivo aspettare l'esito del monitoraggio, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA, 04 GEN - Scuole elementari e medie tornano in presenza dal 7 gennaio, mentre sulladellediversiritengono che sia decisivol'esito del, ...

LegaSalvini : Governatori Lega: 'Preoccupati per silenzio governo su criticità scuola e vaccini'. “Come governatori abbiamo fatt… - Agenzia_Ansa : Governatori, per riapertura superiori aspettare monitoraggio #ANSA - serebellardinel : Oltre essere preoccupati il NULLA da parte della @LegaSalvini di #Salvini e dei suoi Governatori nella gestione… - francovessio : @Nich_Ferrante @albasolefiore Volevo far notare a quelli che dicono che negli USA ci sono state le elezioni che -le… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Governatori, per riapertura superiori aspettare monitoraggio #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Governatori per Governatori,per riapertura superiori aspettare monitoraggio - Ultima Ora Agenzia ANSA Scuola: possibile rinvio del rientro in aula

Giuseppe Conte preme per riaprire le scuole il 7 gennaio al 50%, ma non tutte le Regioni sono disponibili al rientro nelle aule subito dopo l’Epifania. Secondo alcuni governatori, mancano le condizion ...

Nuove misure dal 7 gennaio:

Si è chiuso nella notte il vertice tra Governo e Regioni per illustrare le prossime misure in vigore dal 7 gennaio, quando scadrà il decreto di Natale, sul fronte della lotta alla diffusione del coron ...

Giuseppe Conte preme per riaprire le scuole il 7 gennaio al 50%, ma non tutte le Regioni sono disponibili al rientro nelle aule subito dopo l’Epifania. Secondo alcuni governatori, mancano le condizion ...Si è chiuso nella notte il vertice tra Governo e Regioni per illustrare le prossime misure in vigore dal 7 gennaio, quando scadrà il decreto di Natale, sul fronte della lotta alla diffusione del coron ...