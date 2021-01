Covid in Campania, oggi 747 positivi e 31 morti: cresce la curva dei contagi, aumentano anche i ricoveri (Di lunedì 4 gennaio 2021) cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 747 positivi su 6.743 tamponi effettuati, 128 in più di ieri ma con 332 tamponi... Leggi su ilmattino (Di lunedì 4 gennaio 2021)ancora ladeida Coronavirus inil virus fa registrare 747su 6.743 tamponi effettuati, 128 in più di ieri ma con 332 tamponi...

