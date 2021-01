Coronavirus, la conversione di un negazionista: “Bisogna passarci per capire” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Daniele Egidi, 54 anni, di Fano è solo uno dei tanti costretti a cambiare idea sul virus che sta mettendo in ginocchio il mondo: “Non avevo capito, rifiutavo inconsciamente l’idea che la pandemia fosse grave, minimizzavo culturalmente l’emergenza sanitaria. Qui, mi sono reso conto di esser stato per circa un anno fuori dalla realtà. Forse è brutto dirlo ma Bisogna passarci. Ora vedo che le corsie stracolme sono vere, che medici e altro personale fanno l’impossibile per salvare le vite delle persone, e io che pensavo a una messinscena del potere. Le parole negazioniste, comprese le mie, hanno fatto danni, hanno messo a rischio la vita delle persone, e non me rendevo conto”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Daniele Egidi, 54 anni, di Fano è solo uno dei tanti costretti a cambiare idea sul virus che sta mettendo in ginocchio il mondo: “Non avevo capito, rifiutavo inconsciamente l’idea che la pandemia fosse grave, minimizzavo culturalmente l’emergenza sanitaria. Qui, mi sono reso conto di esser stato per circa un anno fuori dalla realtà. Forse è brutto dirlo ma. Ora vedo che le corsie stracolme sono vere, che medici e altro personale fanno l’impossibile per salvare le vite delle persone, e io che pensavo a una messinscena del potere. Le parole negazioniste, comprese le mie, hanno fatto danni, hanno messo a rischio la vita delle persone, e non me rendevo conto”. SportFace.

Aveva 58 anni don Alfredo Nicolardi, parroco di Cadorago, diocesi di Como. L'ha portato via il Covid nell'ultima notte del 2020. "Chiediamoci cosa il Signore ha voluto dirci permettendo questa croce".

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 la Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori ...

