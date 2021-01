Una dottoressa siracusana vaccinata è positiva al Covid

Leggi su agi

(Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Un medico dell'ospedale Umberto I di Siracusa è risultato positivo al19 dopo essersi sottoposto al vaccino. Nei giorni scorsi, si era recato, insieme ad un primo gruppo di persone facenti parte del personale sanitario di Siracusa, a Palermo per la somministrazione delle dosi di vaccino. Le autorità sanitarie locali sono al lavoro per verificare se il medico, prima di mettersi in viaggio, avesse contratto il virus e se fosse stato di recente sottoposto al tampone, magari asintomatico. Le attenzioni sono adesso per le persone entrate in contatto con lui, tra cui quelli che erano insieme a lui a bordo del pullman per la trasferta a Palermo, e gli altri che ha incontrato nel corso delle procedure per le vaccinazione. "Vi assicuro che prima di fare il vaccino avevo eseguito più di un tampone ma il virus molto probabilmente era ancora in incubazione", afferma il ...