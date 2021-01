Lecce, si punta Bartolomei per il centrocampo (Di domenica 3 gennaio 2021) Il mercato di gennaio è alle porte. Molti sono i club di Serie B che si stanno già muovendo per rinforzare la propria squadra. Tra queste, il Lecce è una di quelle che probabilmente proverà a concludere qualche colpo importante. Il primo nome in lista è Paolo Bartolomei dello Spezia. Ma ci sarà da superare una dura concorrenza. Lecce: fuori Falco, dentro Bartolomei Il Lecce di Corini sembra essere uscito da un mini periodo di crisi. Dopo le due pesanti sconfitte con Pisa e Spal, i salentini hanno riacquisito fiducia grazie ad una vittoria e al pareggio ottenuto nell’ultimo turno contro il Cittadella. Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, la società proverà sicuramente a fare carte false per puntellare una rosa che ha evidenziato dei problemi in questa prima fase di campionato. Un nome ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Il mercato di gennaio è alle porte. Molti sono i club di Serie B che si stanno già muovendo per rinforzare la propria squadra. Tra queste, ilè una di quelle che probabilmente proverà a concludere qualche colpo importante. Il primo nome in lista è Paolodello Spezia. Ma ci sarà da superare una dura concorrenza.: fuori Falco, dentroIldi Corini sembra essere uscito da un mini periodo di crisi. Dopo le due pesanti sconfitte con Pisa e Spal, i salentini hanno riacquisito fiducia grazie ad una vittoria e al pareggio ottenuto nell’ultimo turno contro il Cittadella. Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, la società proverà sicuramente a fare carte false per puntellare una rosa che ha evidenziato dei problemi in questa prima fase di campionato. Un nome ...

il_leccese : La Virtus Entella punta un difensore del Lecce: la situazione - VerFilippo : Con Falco, Pettinari e Rossettini in uscita, il Lecce si muoverà con idee sul mercato per sopperire alle evidenti c… - psb_original : Lecce, Pettinari in uscita? La Cremonese punta l'attaccante #SerieB - AntonioDeComite : Questo reperto si trova al MARTA di Taranto. Poco si sa di questo idoletto, ma a quanto pare risale a 7.000 anni fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce punta Il Lecce a Football Manager – Il valore della rosa e le richieste della dirigenza pianetaserieb.it Asta: «Lecce-Monza uno show di gol. La difesa giallorossa presto ok»

Ha giocato nel Monza, nel 1995/1996 e nel 1996/1997, centrando la promozione dalla C1 alla B, con Gigi Radice allenatore, prima di approdare al Torino, segnalato proprio dal trainer di Cesano Maderno.

CdM: Chevanton:”Non scambierei Coda con Balo”

Un passato da bomber, oggi al servizio dei giovani giallorossi Chevanton parla della super sfida del Via del Mare contro il Monza. BALO VS CODA. “Penso che un singolo giocatore non basti per fare la d ...

Ha giocato nel Monza, nel 1995/1996 e nel 1996/1997, centrando la promozione dalla C1 alla B, con Gigi Radice allenatore, prima di approdare al Torino, segnalato proprio dal trainer di Cesano Maderno.Un passato da bomber, oggi al servizio dei giovani giallorossi Chevanton parla della super sfida del Via del Mare contro il Monza. BALO VS CODA. “Penso che un singolo giocatore non basti per fare la d ...