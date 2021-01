Covid, vertice tra Conte e maggioranza: in arrivo una nuova stretta (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – E’ in corso il vertice tra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione della maggioranza. Collegati in videoconferenza anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza e i membri del Comitato tecnico scientifico. Al centro dell’incontro un confronto sulla situazione dell’emergenza covid in vista della scadenza del 7 gennaio. Stando a quanto fin qui emerso, tornerà il sistema ‘a colori’ per le regioni, anche se si valutano alcune modifiche. Nei weekend, inoltre, tutta Italia dovrebbe finire in zona rossa. Leggi su dire (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – E’ in corso il vertice tra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione della maggioranza. Collegati in videoconferenza anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza e i membri del Comitato tecnico scientifico. Al centro dell’incontro un confronto sulla situazione dell’emergenza covid in vista della scadenza del 7 gennaio. Stando a quanto fin qui emerso, tornerà il sistema ‘a colori’ per le regioni, anche se si valutano alcune modifiche. Nei weekend, inoltre, tutta Italia dovrebbe finire in zona rossa.

TheTASCAtt : RT @eziomauro: Covid, in corso il vertice di Conte con la maggioranza per le nuove misure in vigore dal 7 gennaio - repubblica : RT @eziomauro: Covid, in corso il vertice di Conte con la maggioranza per le nuove misure in vigore dal 7 gennaio - eziomauro : Covid, in corso il vertice di Conte con la maggioranza per le nuove misure in vigore dal 7 gennaio - nieddupierpaolo : RT @riktroiani: ++ #Covid, nuove misure più severe: sei #regioni in arancione. Weekend rossi per tutti. Già oggi possibile vertice di maggi… - Lucia25443382 : RT @riktroiani: ++ #Covid, nuove misure più severe: sei #regioni in arancione. Weekend rossi per tutti. Già oggi possibile vertice di maggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vertice Covid, in corso il vertice di Conte con la maggioranza per le nuove misure in vigore dal 7 gennaio la Repubblica Nuovo Dpcm 7 gennaio: vertice Governo Conte/ Misure: Italia zona rossa nei weekend?

Riunione Conte-capidelegazione Governo: nuove misure entro il 7 gennaio: Dpcm o ordinanza per la zona rossa nei weekend. Ipotesi "modifica" criteri sul Rt ...

Nuovo Dpcm: torna il lockdown? Le misure del Governo

L'attuale Dpcm scadrà il prossimo 6 gennaio e iniziano a circolare i primi rumors che parlano delle misure adottate dal Governo dal 7 in poi ...

Riunione Conte-capidelegazione Governo: nuove misure entro il 7 gennaio: Dpcm o ordinanza per la zona rossa nei weekend. Ipotesi "modifica" criteri sul Rt ...L'attuale Dpcm scadrà il prossimo 6 gennaio e iniziano a circolare i primi rumors che parlano delle misure adottate dal Governo dal 7 in poi ...