Traffico Roma del 02-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora buon anno in studio Stefano Baiocchi incidente sull’Aurelia all’altezza del raccordo anulare Attenzione ci sono code brevi in direzione del centro città sulle altre strade cittadine non si registrano grossi impedimenti ilindicato addirittura scarso grazie alle restrizioni sulla mobilità dovute ai provvedimenti varati per far fronte all’emergenza sanitaria in corso ricordiamo che fino a domenica 3 gennaio incluso e Lazio come il resto d’Italia è in zona rossa Ciò significa che sono vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro necessità e urgenza sono però consentiti gli spostamenti di Massimo 2 persone oltre ai figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata utilizzando l’apposita autocertificazione per ora in viaggio raccomandiamo In ogni caso le dovute ...