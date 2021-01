Spezia, Italiano: “Verona è stata la mia vita calcistica ma domani ci servono i tre punti” (Di sabato 2 gennaio 2021) Al debutto nel 2021 lo Spezia di mister Vincenzo Italiano ospiterà al "Picco" il Verona. In sala stampa il mister degli Aquilotti ha presentato il match partendo dai due calciatori positivi al Covid che salteranno la gara di domani: "Ricci e Acampora assenti creano una difficoltà che non ci voleva perché chiaramente si aggiungono a quegli indisponibili che non riusciamo ancora ad avere nella lista dei convocati. Ulteriori difficoltà però siamo in tanti, abbiamo la possibilità di schierare sempre una formazione di assoluto livello e quindi con quelli che andranno in campo ad affrontare il Verona cercheremo di onorare come abbiamo sempre fatto fino ad oggi questo campionato, questa maglia e cercheremo di mettere in difficoltà l'avversario".Verona - L'Hellas di Juric è al secondo anno ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) Al debutto nel 2021 lodi mister Vincenzoospiterà al "Picco" il. In sala stampa il mister degli Aquilotti ha presentato il match partendo dai due calciatori positivi al Covid che salteranno la gara di: "Ricci e Acampora assenti creano una difficoltà che non ci voleva perché chiaramente si aggiungono a quegli indisponibili che non riusciamo ancora ad avere nella lista dei convocati. Ulteriori difficoltà però siamo in tanti, abbiamo la possibilità di schierare sempre una formazione di assoluto livello e quindi con quelli che andranno in campo ad affrontare ilcercheremo di onorare come abbiamo sempre fatto fino ad oggi questo campionato, questa maglia e cercheremo di mettere in difficoltà l'avversario".- L'Hellas di Juric è al secondo anno ...

