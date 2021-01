Mancano medici e siringhe, per vaccini in campo anche volontari e pensionati (Di sabato 2 gennaio 2021) Redazione Carenze di personale sanitario e di siringhe, alle quali si cerca di sopperire anche con medici in pensione o volontari e le scorte degli ospedali: sono questi alcuni dei problemi che comportano un andamento delle vaccinazioni in Italia meno veloce di quello che si auspicava. È quanto riferiscono all’Ansa diverse fonti delle Regioni, nelle quali queste problematicità sono, a vario titolo, presenti. E le vaccinazioni, per ora, procedono a rilento. Nei vari territori emergono problemi organizzativi per le vaccinazioni. In alcune regioni come la Calabria, i medici sono costretti a somministrare le dosi anche fuori dall’orario di lavoro. In alcune strutture di Lombardia e Marche, non sarebbero invece ancora arrivate le siringhe di precisione: si è ricorso in ... Leggi su improntaunika (Di sabato 2 gennaio 2021) Redazione Carenze di personale sanitario e di, alle quali si cerca di sopperireconin pensione oe le scorte degli ospedali: sono questi alcuni dei problemi che comportano un andamento delle vaccinazioni in Italia meno veloce di quello che si auspicava. È quanto riferiscono all’Ansa diverse fonti delle Regioni, nelle quali queste problematicità sono, a vario titolo, presenti. E le vaccinazioni, per ora, procedono a rilento. Nei vari territori emergono problemi organizzativi per le vaccinazioni. In alcune regioni come la Calabria, isono costretti a somministrare le dosifuori dall’orario di lavoro. In alcune strutture di Lombardia e Marche, non sarebbero invece ancora arrivate ledi precisione: si è ricorso in ...

