Antonio Tizzani assolto si prende la sua rivincita | «Mi ha ferito essere considerato colpevole»

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il delitto di Gianna Del Gaudio è adesso a un bivio. Ci troviamo infatti dinnanzi ad una paradossale situazione: da un lato la procura di Bergamo, fermamente convinta che l’assassino sia il marito della vittima,; dall’altro la recente assoluzione di quest’ultimo, giudicato estraneo ai fatti dai giudici della Corte d’Assise di Bergamo. Allora qual è la verità? Esiste quindi un serial killer, pericoloso e libero di delinquere, nella bergamasca? Chi è l’assassino di Gianna Del Gaudio? Senon ha ucciso la moglie, professoressa in pensione, e i giudici lo hanno anche scagionato dall’accusa di presunti maltrattamenti nei suoi confronti, chi ha sgozzato la professoressa in pensione la notte del 26 agosto 2016 a Seriate? Come è noto pochi mesi dopo, a Colognola, un’altra donna fu uccisa con le ...