Venezia – Pisa, probabili formazioni e statistiche

Nella XVII giornata di Serie B il Venezia ospita il Pisa allo stadio Penzo, le due squadre sono separate da soli 5 punti in classifica e vogliono vincere per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff.

probabili formazioni di Venezia – Pisa

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Svodoba, Ceccaroni, Felicioli; Crnigoj, Vacca, Fiordilino; Di Mariano, Forte, Aramu
Allenatore: Zanetti

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Pisano, Benedetti, Caracciolo, Belli; Gucher, De Vitis, Marin; Soddimo; Palombi, Vido
Allenatore: D'Angelo

statistiche

Sono 24 i precedenti tra le due squadre, giocati in tutte le competizioni, con il Pisa in vantaggio per quanto riguarda il numero di vittorie (10) rispetto al ...

Venezia - Pisa è una delle sfide della XVII giornata di Serie A, entrambe le squadre vogliono vincere per avvicinarsi ulteriomente ai playoff ...

