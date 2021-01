Scump critica Call of Duty | Warzone | “Non è un gioco competitivo”

Leggi su esports247

(Di venerdì 1 gennaio 2021)of, il videosparatutto in prima persona disponibile da un paio di settimane anche su PS5 e Xbox Series X, è senza dubbio uno dei titoli più gettonati del 2020, anche nel mondo esports. Tuttavia c’è anche chi sostiene che almeno per oranon abbia ancora la struttura necessaria per essere un vero. Un’opinione condivisa anche da Seth “” Abner, vera e propria icona diof, convinto che il battle royale lasci “troppe cose al caso”.ritiene infatti che ilsia ben lontano dall’essere “giusto”. “Per quanto amie mi piacerebbe che fosse, ...