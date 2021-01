Scomparso 24 ore fa | si ripresenta a casa spontaneamente

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Lieto fine per le ricerche di Gualberto Dovere, 43 anni di Orio al Serio, che si era allontanato dagiovedì 31 dicembre senza lasciare traccia. Leggi qui. Nel pomeriggio di venerdì 1 gennaio si è presentato di nuovo a. Non si conosco le ragioni di questo allontanamento, resta la felicità dei familiari che lo hanno potuto di nuovo abbracciare. Il 43enne sta bene ed è sereno. L'articolo BergamoNews.

emergenzavvf : Oggi #30dicembre alle ore 16 nella Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Ossi (SS) i funerali di Tonello Scanu, il… - ottopagine : Dramma a lieto fine: trovato dopo 12 ore l'81enne scomparso #Cannalonga - zazoomblog : Scomparso da 24 ore: si cerca Gualberto 43enne di Orio al Serio - #Scomparso #cerca #Gualberto #43enne - gigi695 : Scomparso da 24 ore: si cerca Gualberto, 43enne di Orio al Serio - Si sarebbe allontanato nella mattina di giovedì… - Valenti90488445 : 01.01.21 - Da oggi risulta scomparso a Chiusa (BZ) Lorenzo Vicini di 15 anni da Vallarga. È stato visto l’ultima vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparso ore

BergamoNews.it

Il primo cittadino saluta l'arrivo del 2021 ricordando l'amico Carlo Cabrio: "La sua prematura scomparsa ci lascia ancora disorientati. A tutti un augurio per un anno ricco delle cose importanti che p ...Valle Cervo in lutto per la prematura scomparsa di Maurizio Cillo (Chicco). Aveva 56 anni ed era molto conosciuto nell'ambiente tessile biellese e non per la sua professione di fabbro metalmeccanico.