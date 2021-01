Messa di capodanno oggi venerdì 1 gennaio in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario di capodanno nella giornata di oggi venerdì 1 gennaio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 9:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30, 10 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario dinella giornata di. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 9:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30, 10 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe ...

