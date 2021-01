L’uomo vivrà sulla Luna nel 2024 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alla conquista dello spazio. Nel 2024 il programma Artemis riporterà gli uomini sulla Luna. Sarà realizzata una stazione sul suolo Lunare. Qui gli astronauti vi vivranno per una settimana. L’impresa eccezionale vede protagonista anche l’azienda italiana Thales Alenia Space. L’esplorazione Lunare spianerà la strada ad un altro obiettivo: portare L’uomo su Marte. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alla conquista dello spazio. Nelil programma Artemis riporterà gli uomini. Sarà realizzata una stazione sul suolore. Qui gli astronauti vi vivranno per una settimana. L’impresa eccezionale vede protagonista anche l’azienda italiana Thales Alenia Space. L’esplorazionere spianerà la strada ad un altro obiettivo: portaresu Marte.

