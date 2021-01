Dottori e infermieri festeggiano il 2021 e stregano... il New York Times (Di venerdì 1 gennaio 2021) Hanno fatto - letteralmente - il giro del mondo le foto degli infermieri e dei Dottori capitolini che festeggiano l'arrivo del nuovo anno. Ne ha parlato anche il New York Times . Non era facile n ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 gennaio 2021) Hanno fatto - letteralmente - il giro del mondo le foto deglie deicapitolini chel'arrivo del nuovo anno. Ne ha parlato anche il New. Non era facile n ...

Le immagini dei “camici bianchi” del San Filippo Neri di Roma sono state riprese dal noto giornale a stelle e strisce ...

Dice di essere medico ed infermiere specialista: è un truffatore, viene arrestato

Ha tentato di truffare una coppia di anziani fingendosi uno specialista dottore e infermiere, ma è stato scoperto e arrestato.

