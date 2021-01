Covid, a Napoli vaccinati 587 sanitari in due giorni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Vaccini anche il giorno di Capodanno per gli ospedali di Napoli che stanno procedendo con le somministrazioni al personale sanitario degli ospedali e delle rsa. Al Cotugno box aperti per tutta la mattinata e vaccinazione per 96 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari dell’Azienda dei Colli e del Pascale, mentre ieri la prima giornata aveva visto 102 vaccinazioni. Tutto prosegue come da programma e domani i tempi di somministrazione si allungheranno al pomeriggio coprendo 192 prenotati. Sono 126 i sanitari vaccinati oggi al Cardarelli che nella prima giornata, il 31 dicembre, ne aveva vaccinati 72. L’ospedale fornisce anche una suddivisione per eta’ dei medici e infermieri vaccinati: nella prima giornata sono stati sottoposti alla somministrazione della fiala ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Vaccini anche il giorno di Capodanno per gli ospedali diche stanno procedendo con le somministrazioni al personaleo degli ospedali e delle rsa. Al Cotugno box aperti per tutta la mattinata e vaccinazione per 96 tra medici, infermieri e operatori sociodell’Azienda dei Colli e del Pascale, mentre ieri la prima giornata aveva visto 102 vaccinazioni. Tutto prosegue come da programma e domani i tempi di somministrazione si allungheranno al pomeriggio coprendo 192 prenotati. Sono 126 ioggi al Cardarelli che nella prima giornata, il 31 dicembre, ne aveva72. L’ospedale fornisce anche una suddivisione per eta’ dei medici e infermieri: nella prima giornata sono stati sottoposti alla somministrazione della fiala ...

