Corona virus: morto nella notte medico di base di Molfetta Decesso nel policlinico di Bari (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il primo medico deceduto nel 2021 a causa del Corona virus. Dopo alcune settimane di ricovero è morto nella notte nel policlinico di Bari il 69enne Enrico Pansini, di Molfetta. Era cardiologo e medico di base.

