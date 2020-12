Il cadavere ritrovato in un container | il giallo del cantiere abbandonato

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Un, un. Unche forse arriverà a scoprire dinamiche poco chiare e soprattutto poco legali. Polizia (Fonte foto: web)Unin un. Un, dove lo stessogiaceva in disuso. Ilche caratterizza questo ultimo giorno dell’anno arriva da Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il corpo, appartenente ad una donna, di origini straniere, potrebbe essere stata vittima di un omicidio, all’interno di chissà quale logica criminale. Le indagini delle forze dell’ordine, partite subito, stanno provando a ricostruire gli ultimi attimi di vita della donna, nella speranza di riuscire a risalire all’esecutore ed al movente. ...

È in corso una inchiesta che riguarda il ritrovamento del cadavere di una donna morta, col corpo trovato in una zona isolata ...Il cadavere di una donna è stato trovato dalla polizia a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il corpo è stato rinvenuto in un container installato nell'area di un cantiere abbandonato della cittadi ...