Sampdoria, occhio a Ferrero: «Vuole acquistare il Palermo» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Castrenze Guzzetta, collaboratore del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ha confermato la volontà di acquistare il Palermo Calcio Arrivano conferme sul rinnovato interesse da parte del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ad acquistare il Palermo Calcio. Anche Castrenze Guzzetta, stretto collaboratore del patron blucerchiato, ai microfoni di ilovePalermocalcio.com, ha parlato di una volontà più che concreta, sfruttando il momento molto delicato che stanno affrontando gli attuali proprietari della società rosanero. DESIDERIO – «Il problema tra Mirri e Di Piazza nasce a monte, cioè dall'assegnazione del bando in maniera frettolosa e superficiale. Questo ha portato ad ...

Castrenze Guzzetta, collaboratore del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ha confermato la volontà di acquistare il Palermo Calcio ...

Sampdoria, occhi in Germania: piace Karaman del Fortuna Dusseldorf

La Sampdoria vuole in ogni modo accontentare Claudio Ranieri e regalargli un nuovo attaccante: torna l’interesse per Karaman del Fortuna Düsseldorf ...

La Sampdoria vuole in ogni modo accontentare Claudio Ranieri e regalargli un nuovo attaccante: torna l'interesse per Karaman del Fortuna Düsseldorf