Pescara-Cosenza 0-0 | La cronaca in diretta live | Rossoblù in 10

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) La gara trarappresenta un bivio tra due squadre che sono costrette a dover rincorrere chi sta più in alto. Una sfida intensa con formazioni che sono… L'articolo0-0 Lainin 10 proviene da Meteoweek.com.

zazoomblog : Pescara-Cosenza 0-0 La cronaca in diretta live Espulso Bittante - #Pescara-Cosenza #cronaca #diretta - zazoomblog : Diretta- Pescara Cosenza (risultato 0-0) video streaming DAZN: espulso Bittante! - #Diretta- #Pescara #Cosenza - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: CdS - Pescara-Cosenza, le probabili formazioni: torna la coppia Galano-Ceter - CosenzaChannel : ?? Si riparte all'#Adriatico con la sfida tra #PESCARA e #COSENZA #PESCOS 0-0 ????? - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Pescara-Cosenza 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara Cosenza

Il calciatore rossoblu ha rimediato due ammonizioni in un minuto, sarà una ripresa di sofferenza Il primo tempo tra Pescara e Cosenza termina 0-0 ma proprio sul finale i Lupi rimediano l’espulsione co ...La sfida salvezza tra Pescara e Cosenza è l'ultima gara del 2020 per entrambe le squadre: la voglia di vincere è veramente tanta.