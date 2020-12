Moriva 8 anni fa Rita Levi Montalcini: perché è stata una donna rivoluzionaria (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tra le menti più importanti del nostro secolo, Rita Levi Montalcini muore il 30 dicembre di otto anni fa. Ecco perché è stata una persona rivoluzionaria. Il 30 dicembre di otto anni fa Moriva la grandissima scienziata e neurologa torinese Rita Levi Montalcini, che si è confermata tra le menti più influenti e rivoluzionarie della storia italiana e non solo. “Una piccola L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tra le menti più importanti del nostro secolo,muore il 30 dicembre di ottofa. Eccouna persona. Il 30 dicembre di ottofala grandissima scienziata e neurologa torinese, che si è confermata tra le menti più influenti e rivoluzionarie della storia italiana e non solo. “Una piccola L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

louivsbae : non io che stanotte mi sono sognata che una ragazza che giocava a pallavolo con me che non vedo da anni moriva insi… - MariaMusto19 : RT @iamtoscovita: Tre anni fa moriva #PaoloVillaggio, il #Fantozzi simbolo dell'Italia post boom economico: paura, sfortuna e smarrimento,… - gferrero71 : Otto anni fa moriva il premio Nobel Rita Levi Montalcini... - Paola09853723 : RT @fanpage: Le sue ultime parole furono: 'Battiamoci per la verità'. - Marte7983 : RT @fanpage: Le sue ultime parole furono: 'Battiamoci per la verità'. -