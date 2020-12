Giulia Salemi e Pierpaolo in piscina | ‘la mezz’ora più lunga di tutto il GF’ Cosa è accaduto stanotte

Leggi su funweek

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Atteso, cercato, desiderato e alla fine: stiamo parlando del bacio traPretelli al GF Vip che, dopo essersi rincorsi per qualche giorno, alla fine sono riusciti a far esplodere la loro reciproca attrazione una volta in. Un momento davvero magico che sembra aver fatto finalmente la gioia di tutti i telespettatori del reality di Mediaset. LEGGI ANCHE — GF Vip, Tommaso Zorzi ‘caccia’ dal letto Urtis per dare il posto letto a lei: ‘Benvenuta’ Al GF Vip alla fine il bacio tanto atteso traPretelli è arrivato! Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: il bacio tra...