GF Vip, Stefano Bettarini non si ferma e fa causa al Grande Fratello Vip 5 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ennesimo attacco di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 5, l’ex calciatore lo annuncia su Instagram: adesso ha fatto causa al reality show. Stefano Bettarini non demorde e di nuovo si scaglia contro il Grande Fratello Vip 5, annunciando questa volta di aver intrapreso addirittura la via legale: l’ex calciatore ha fatto causa al noto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ennesimo attacco dialVip 5, l’ex calciatore lo annuncia su Instagram: adesso ha fattoal reality show.non demorde e di nuovo si scaglia contro ilVip 5, annunciando questa volta di aver intrapreso addirittura la via legale: l’ex calciatore ha fattoal noto L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Stefano Bettarini non ci sta dopo la squalifica: è guerra contro il GF Vip - #Stefano #Bettarini #squalifica: - SaCe86 : Stefano Bettarini contro il #GFVip: “Sono in causa”. E rivela dettagli sul contratto - xAdrianax03 : Certe cose preferivo non tirarle fuori perchè c'è una bambina in mezzo , per cui vi lascio l'articolo. Prendetevi 5… - infoitcultura : Stefano Bettarini dopo l’espulsione da Grande Fratello Vip, rivelazione inaspettata “ho fatto causa e ora nessuna t… - infoitcultura : GF Vip, il duro affondo di Stefano Bettarini: “Due pesi e due misure” -