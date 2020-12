Conte: ‘tutti i dati sui vaccinati saranno in Parlamento’ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) – Sui vaccini “declineremo tutti i dati in Parlamento. Lo abbiamo sempre fatto con tutti i nostri numeri, agiremo in trasparenza, sarà così per il piano vaccinale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) – Sui vaccini “declineremo tutti iin Parlamento. Lo abbiamo sempre fatto con tutti i nostri numeri, agiremo in trasparenza, sarà così per il piano vaccinale”. Lo ha detto il premier Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

