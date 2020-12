C’è stata una grande frana a nord di Oslo, in Norvegia: ci sono 12 dispersi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è stata una grande frana nel paese di Gjerdrum, a 25 km a nord di Oslo, in Norvegia: ci sono dieci feriti (di cui uno grave), dodici dispersi e molte case sono state travolte dal fango. Circa 700 persone sono Leggi su ilpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’èunanel paese di Gjerdrum, a 25 km adi, in: cidieci feriti (di cui uno grave), dodicie molte casestate travolte dal fango. Circa 700 persone

