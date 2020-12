Bere birra a dieta | ecco come sceglierla per non ingrassare

Leggi su giornal

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laè una bevanda alcolica a base di malto fermentato e luppolo. Esistono svariate tipologie didiverse tra loro per colore, gusto, tasso alcolico e metodo di produzione. Anche il modo in cui laviene servita fa la differenza, il modo in cui viene spillata o semplicemente se si tratta diin bottiglia o alla spina, gli intenditori ne sanno qualcosa. Tutti sanno che lafa, ma è davvero così? Questa idea probabilmente si è diffusa e amplificata dai film americani dove spesso, infatti, chi beveè una persona in evidente stato di sovrappeso, iconica, a tal proposito, è proprio la figura di Homer Simpson. Tuttavia la cosiddetta “pancia da” non è da associare al consumo diquanto al ...