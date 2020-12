Un mistero su Buzz Lightyear di Toy Story ha finalmente una risposta

Leggi su wired

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ci sono misteri destinati a non venir mai risolti, di altri invece si discute per anni fino a ottenere quantomeno un’ipotesi di. È quello che è accaduto per uno degli arcani che ha da sempre ossessionato gli appassionati di Toy, il mitico film d’animazione uscito nell’ormai lontano 1995. Per venticinque anni i fan del capolavoro Pixar si sono arrovellati appunto su unche per molti era più un buco di trama. Nel corso del film, facciamo la conoscenza di, il ranger spaziale che fino alla fine non crede al fatto di essere un giocattolo. Eppure, ogni volta che il supereroe incontra un essere umano si paralizza esattamente come fanno tutti gli altri giochi protagonisti della pellicola. Una discrepanza non da poco, dato che l’accettazione della propria identità ...